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Pamekasan

Abaikan Efisiensi Anggaran, Belanja ATK Dinkes Pamekasan Hampir Rp 1 Miliar

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Penulis: Amin Bashiri
Grafis anggaran belanja Dinkes Pamekasan
Grafis anggaran belanja Dinkes Pamekasan

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PAMEKASAN, Radar Madura.id – Anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan kembali bikin geleng-geleng kepala. Selain mengalokasikan anggaran makan dan minum (mamin) rapat Rp 2,2 miliar, belanja alat tulis kantor (ATK) juga tercatat hampir Rp 1 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, anggaran mencapai Rp 925.129.901 yang tersebar dalam 153 paket pengadaan dengan jenis belanja beragam. Mulai dari kertas, alat tulis, hingga berbagai kebutuhan percetakan untuk menunjang kegiatan perkantoran dan pelayanan kesehatan (lihat grafis).

Sejumlah paket memiliki pagu puluhan hingga lebih dari Rp 100 juta. Salah satunya, pengadaan bahan cetak pelayanan kesehatan ibu hamil dengan kode RUP 68742106 senilai Rp 113.967.000 untuk mencetak buku bersampul lunak.

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Selain itu, terdapat paket bahan cetak pengelolaan surveilans kesehatan senilai Rp 92.639.900. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan fotokopi, pencetakan buku izin pakai, hingga banner dengan RUP 67567951.

Tak kalah besar, dinkes juga mengalokasikan Rp 70.211.400 untuk mencetak 229 buku bersampul keras pada program pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. Sementara itu, pencetakan 420 buku bersampul lunak pada program yang sama dianggarkan Rp 60.186.000.

Belanja percetakan lainnya juga ditemukan pada paket bahan cetak senilai Rp 54.048.200.

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Paket dengan kode RUP 67567951 tersebut meliputi fotokopi, pencetakan leaflet, banner, brosur, stiker, hingga pembuatan dan pemasangan backdrop berukuran 4 x 6 meter.

Paket dengan kode RUP 64167734 untuk bahan cetak pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif juga memiliki pagu besar. Anggarannya Rp 47.676.000 yang diperuntukkan bagi pengadaan spanduk, fotokopi, dan pencetakan brosur.

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin belum memberikan penjelasan detail terkait urgensi dan penggunaan anggaran jumbo tersebut. Saat dihubungi melalui nomor telepon seluler yang digunakan pada Minggu (8/11), dia meminta untuk ditunggu.

Namun hingga pukul 14.21, Saifudin tidak kunjung memberikan keterangan. Koran ini kembali mencoba menghubungi Saifudin, dan dia berjanji akan memberikan penjelasan pada Selasa (10/11). ”Besok Selasa ya,” janjinya.

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Editor : Amin Bashiri
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