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Pamekasan

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

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Penulis: Amin Bashiri
Grafis anggaran belanja sewa gedung untuk pertemuan Dinkes Pamekasan
Grafis anggaran belanja sewa gedung untuk pertemuan Dinkes Pamekasan

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Selain anggaran makanan dan minuman (mamin) dan alat tulis kantor (ATK) yang mencapai miliaran rupiah, belanja sewa gedung pertemuan di Dinkes Pamekasan juga fantastis.

Di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan fasilitas kesehatan, instansi tersebut justru menggelontorkan Rp 373.500.000 setahun.

Padahal, Dinkes Pamekasan telah memiliki gedung sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan rapat tanpa menguras APBD.

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Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi penyewaan gedung serta optimalisasi fasilitas milik pemerintah yang tersedia.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, anggaran ratusan juta untuk sewa gedung pertemuan dinkes tersebut tersebar dalam 27 paket kegiatan dengan pagu yang beragam.

 Pengadaan tersebut mencakup pertemuan indoor maupun outdoor dengan durasi rata-rata empat jam dan kapasitas peserta mulai puluhan hingga ratusan orang.

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Salah satu alokasi terbesar yakni Rp 113 juta. Belanja dengan Kode RUP 6728936 tersebut untuk sewa gedung pertemuan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Paket lainnya dengan Kode RUP 67206226 yaitu senilai Rp 65 juta untuk pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Selain itu, terdapat juga anggaran Rp 20 juta untuk sewa gedung pertemuan, Rp 16 juta untuk pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan, serta Rp 15 juta untuk pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.

Kebutuhan tempat pertemuan dialokasikan berulang melalui puluhan paket kegiatan dengan spesifikasi durasi dan kapasitas yang relatif terbatas (lihat grafis).

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Editor : Amin Bashiri
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