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Bangkalan

UTM-Dinkes Gelar Seminar Kesehatan Peringati HKN Ke-62, Perkuat Kolaborasi Antarprofesi Nakes

H
Penulis: Hera Marylia
SIMBOLIS: Wakil Rektor Bidang Perencanaan Ir. Ari Basuki menabuh gong sebagai pertanda dimulainya acara seminar. (UTM UNTUK JPRM)
SIMBOLIS: Wakil Rektor Bidang Perencanaan Ir. Ari Basuki menabuh gong sebagai pertanda dimulainya acara seminar. (UTM UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) dipercaya menjadi tuan rumah Seminar Kesehatan, Minggu (8/11).

Forum akademik yang dihelat di Gedung Pertemuan RP Mohammad Noer UTM itu digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-62.

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Tema yang diusung, Sinergi Interprofesi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Terintegrasi, Efektif, dan Berorientasi pada Keselamatan Pasien”.

Kolaborasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan bersama Fakultas Kedokteran (FK) UTM tersebut menyedot antusiasme hingga 534 tenaga medis dan nakes, serta 80 mahasiswa.

Angka tersebut melampaui target awal penyelenggara yang hanya mematok 500 peserta.

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Kegiatan tersebut dibuka Dekan FK UTM Prof. Dr. dr. Sri Andarini bersama Kepala Dinkes Bangkalan Nunuk Kristiani.

Prof. Sri Andarini menyatakan, HKN bukan sekadar agenda rutinitas tahunan.

Tetapi, HKN harus dijadikan pijakan evaluasi sekaligus penguat komitmen dalam mendongkrak derajat kesehatan masyarakat Bangkalan.

Menurut dia, layanan kesehatan yang ideal tidak hanya diwujudkan oleh satu profesi semata.

BERSAHAJA: Dekan Fakultas Kedokteran UTM Prof. Dr. dr. Sri Andarini menyampaikan sambutan dalam kegiatan Seminar Kesehatan di Gedung Pertemuan RP Mohammad Noer UTM, Minggu (8/11). (UTM UNTUK JPRM)
BERSAHAJA: Dekan Fakultas Kedokteran UTM Prof. Dr. dr. Sri Andarini menyampaikan sambutan dalam kegiatan Seminar Kesehatan di Gedung Pertemuan RP Mohammad Noer UTM, Minggu (8/11). (UTM UNTUK JPRM)

Tetapi, dibutuhkan kolaborasi antarprofesi tenaga kesehatan. ”Pelayanan kesehatan yang berkualitas membutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi lintas profesi, ujarnya.

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Editor : Hera Marylia
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