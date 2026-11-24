PAMEKASAN, RadarMadura.id – Memiliki jaminan kesehatan dapat memberikan ketenangan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan medis. Hal tersebut disadari Geby Zintya Oktaviana, 25, barista asal Pamekasan, setelah mengetahui status kepesertaannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata tidak aktif akibat tunggakan iuran.

Geby mengaku sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya telah terdaftar sebagai peserta JKN segmen mandiri kelas III. Dia baru mengetahui hal tersebut setelah seorang teman menyarankan agar memeriksa status kepesertaannya.

“Saya awalnya tidak tahu kalau ternyata sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Teman saya menyarankan untuk mengecek status kepesertaan, jadi saya coba periksa,” cerita Geby saat diwawancarai di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Senin (23/11).

Advertisement Melalui layanan WhatsApp Pandawa, Geby kemudian mengetahui bahwa status kepesertaannya tidak aktif dan memiliki tunggakan iuran. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, dia mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan guna berkonsultasi langsung dengan petugas.

“Ternyata cek status kepesertaan JKN dan tunggakan iuran bisa dilakukan secara online, dengan menggunakan WhatsApp Pandawa. Setelah saya tahu kalau status kepesertaan saya tidak aktif dan memiliki tunggakan iuran, saya langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Advertisement Dalam konsultasi tersebut, Geby mendapatkan penjelasan mengenai kondisi kepesertaannya dan pilihan penyelesaian tunggakan. Petugas juga mengenalkan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) 3.0 yang memberikan pilihan pembayaran tunggakan secara mencicil sesuai ketentuan.

“Saya baru tahu kalau tunggakan iuran JKN ternyata bisa dibayar dengan cara dicicil. Petugas menjelaskan program REHAB 3.0 dan cara memanfaatkannya,” ungkapnya.

Menurut Geby, program tersebut membantu peserta yang belum mampu melunasi tunggakan sekaligus. Setelah memahami mekanisme pembayaran, dia memutuskan mengikuti REHAB 3.0 dengan memilih skema cicilan setiap bulan.

“Program ini sangat membantu peserta seperti saya yang belum bisa membayar seluruh tunggakan sekaligus. Dengan cicilan setiap bulan, pembayaran terasa lebih ringan dan bisa disesuaikan dengan kemampuan saya,” ucap Geby.

Pengalaman tersebut membuat Geby semakin memahami pentingnya memeriksa status kepesertaan dan memenuhi kewajiban membayar iuran JKN. Dia berharap BPJS Kesehatan terus memperluas edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta jaminan kesehatan.