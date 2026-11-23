JAKARTA, RadarMadura.id - Bupati Sampang Slamet Junaidi menghadiri kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) produk hukum daerah 2026 di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta, Senin (23/11).

Melalui kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri itu, Pemkab Sampang berkomitmen mengutamakan prinsip keadilan dalam melahirkan setiap kebijakan.

Bupati Slamet Junaidi mengatakan, produk hukum daerah memiliki peran yang sangat strategis.Terutama dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat.

Advertisement Menurutnya, peraturan daerah (perda) yang disusun dengan baik serta selaras dengan peraturan di atasnya, akan menciptakan kepastian hukum. Termasuk membuka ruang yang lebih luas bagi percepatan pembangunan di daerah.

”Produk hukum daerah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat,” katanya.

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Advertisement Pria yang akrab disapa Aba Idi menjelaskan, ketika peraturan pusat dan daerah berjalan selaras dan tidak tumpang tindih, maka pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Iklim investasi di Kota Bahari juga berpotensi semakin kondusif. Dengan begitu, kepentingan masyarakat bakal terjaga dengan lebih baik.

Pemkab Sampang terus berupaya menyempurnakan berbagai peraturan daerah dengan melakukan peninjauan Kembali atau penyusunan peraturan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

”Langkah ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” terangnya.

Pemkab Sampang berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan hukum dalam setiap kebijakan yang diterbitkan. Yakni dilakukan bersinergi dengan pemerintah pusat.