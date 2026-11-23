BANGKALAN, RadarMadura.id – Produk hukum yang lahir di negeri ini kerap menuai polemik dan langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) begitu disahkan.

Oleh sebab itu, Fakultas Hukum (FH) Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) menggelar bedah buku Musyawarah (Syura) Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik.

Kegiatan yang diikuti sivitas akademika FH UTM tersebut berlangsung khidmat di Aula Syaikhona Muhammad Kholil Lantai 10 Gedung Rektorat UTM.

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Dalam forum akademik tersebut ada empat pembedah yang dihadirkan, yakni Guru Besar FH UTM Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti dan Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Jakarta Prof. Dr. Suparji Ahmad, dan PSKN FH Unpad Dr. Indra Perwira.

Rektor UTM Prof. Dr. Safi' mengatakan, masyarakat dan berbagai elemen selama ini terlalu sibuk mempersoalkan kebijakan hukum di bagian hilir.

Advertisement BERSAHAJA: Rektor UTM Prof. Dr. Safi' menyampaikan sambutan dalam kegiatan bedah buku di Aula Syaikhona Muhammad Kholil Lantai 10 UTM Senin (23/11). (UTM UNTUK JPRM)

Yakni, ketika sebuah undang-undang sudah disahkan lalu ramai-ramai didaftarkan untuk diuji materi ke MK karena dianggap tidak sesuai harapan publik.

"Kita sering kali sibuk mempersoalkan kebijakan hukum itu di hilirnya, tidak pada hulunya. Hampir semua produk perundang-undangan bahkan baru disahkan hari ini, hari ini juga didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Menurutnya, pembenahan harus dilakukan dari bagian paling hulu. Hulu pertama berada di DPR dan pemerintah saat menyiapkan rancangan undang-undang, termasuk mekanisme dan proses penyusunannya.

Termasuk keterlibatan partai politik sebagai kawah candradimuka para anggota dewan dan pejabat pemerintahan.

Oleh karena itu, Safi' menekankan pentingnya mengembalikan roh musyawarah sebagai prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan hukum lainnya.