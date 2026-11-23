PAMEKASAN, RadarMadura.id – Menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak kecil membuat Dewi Rahmania Subhan, 22, memahami pentingnya jaminan kesehatan. Perempuan asal Pamekasan yang berprofesi sebagai penata rias tersebut sebelumnya terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sebelum akhirnya beralih menjadi peserta mandiri seiring membaiknya kondisi ekonomi keluarga.

“Dulu saya terdaftar sebagai peserta JKN segmen PBI karena ekonomi keluarga bisa dikatakan kurang mampu. Bantuan iuran tersebut sangat membantu, karena kami tetap bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” ujar Dewi saat diwawancarai di sebuah warung kopi, Senin (16/11).

Seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi Dewi semakin membaik dan dia mulai memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai penata rias. Merasa sudah mampu membayar iuran sendiri, Dewi kemudian memutuskan beralih menjadi peserta JKN segmen mandiri.

Advertisement “Sekarang saya sudah beralih menjadi peserta mandiri karena merasa mampu membayar iuran sendiri. Saya juga berharap bantuan iuran bisa terus diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.

Manfaat JKN juga pernah dirasakan Dewi ketika terserang tifus hingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Saat itu, biaya pelayanan kesehatan selama perawatan ditanggung melalui Program JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Advertisement “Dulu saat segmen kepesertaan saya PBI, saya pernah memanfaatkan layanan kesehatan menggunakan JKN karena sakit tifus. Saat itu diharuskan untuk rawat inap untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal. Dari awal masuk sampai keluar rumah sakit, saya tidak dikenakan biaya sedikit pun, semua obat-obatannya juga gratis,” ujarnya.

Dewi mengaku pelayanan yang diterimanya selama menjalani perawatan berlangsung dengan baik. Dia juga merasa tidak mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan pasien umum selama menggunakan layanan JKN.

“Pelayanan yang saya rasakan juga sangat baik. Tidak ada diskriminasi antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan, sehingga saya merasa nyaman selama menjalani perawatan,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut semakin menguatkan pemahaman Dewi mengenai pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, Program JKN membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang besar, terutama ketika membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Dewi berharap Program JKN dapat terus berlanjut agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat luas. Dia secara khusus berharap masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan bantuan untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan.