PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sakit gigi yang dialami selama berhari-hari tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut pernah dirasakan Nuril Hidayatul Umamah, 21, mahasiswa asal Pamekasan yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Nuril mengaku mengalami sakit gigi selama sekitar sepuluh hari tanpa menunjukkan tanda-tanda membaik. Karena keluhan tersebut semakin mengganggu aktivitas, dia akhirnya memutuskan memeriksakan diri ke puskesmas tempatnya terdaftar.

“Waktu itu gigi saya sakit sudah sekitar sepuluh hari dan tidak sembuh-sembuh. Karena sudah cukup mengganggu aktivitas, akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke puskesmas,” kata Nuril saat diwawancarai di kediamannya, Kamis (19/11).

Advertisement Setibanya di puskesmas, Nuril langsung mendapatkan pemeriksaan dari petugas kesehatan untuk mengetahui penyebab keluhannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembengkakan pada bagian gusi bawah belakang sehingga memerlukan pengobatan lebih lanjut.

Baca Juga: Bupati Fauzi Dorong Pembinaan Atlet Biliar Berkelanjutan

“Pelayanan petugasnya sangat tanggap. Setelah sampai di puskesmas saya langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Hasilnya gusi bawah di bagian belakang mengalami pembengkakan,” ujarnya.

Advertisement Setelah menjalani pemeriksaan, Nuril mendapatkan resep obat yang dapat ditebus di apotek sesuai ketentuan pelayanan yang berlaku. Dia mengaku proses pemeriksaan hingga pengambilan obat berjalan mudah dan tidak mengeluarkan biaya.

“Alhamdulillah, prosesnya sangat mudah dan tidak dikenakan biaya sedikit pun. Mulai dari pemeriksaan sampai mengambil obat semuanya tidak dikenakan biaya, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya JKN ini,” ungkapnya.

Sebagai peserta JKN segmen PBI, Nuril merasakan manfaat program tersebut, terutama dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan tanpa harus terlalu khawatir terhadap biaya pengobatan.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan BPJS Kesehatan atas penyelenggaraan Program JKN. Nuril berharap program tersebut terus berlanjut dan manfaatnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok.

Baca Juga: Bantuan PKH dan BPNT Diduga Tak Sampai ke Penerima