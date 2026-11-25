SUMENEP, RadarMadura.id – Dua penyalah guna narkotika diamankan anggota Polsek Sapudi, Sumenep, di Dusun Pereng Batu, Desa Karang Tengah, Kecamatan Gayam, Senin (23/11). Mereka berinisial A, 44, dan NW, 28.

Kedua tersangka diketahui merupakan warga setempat. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan lokasi penggerebekan kerap dijadikan lokasi transaksi sabu-sabu.

Dari informasi itu, anggota Polsek Sapudi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Saat hendak diamankan, keduanya sempat berusaha melarikan diri.

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Upaya yang mereka lakukan tidak berhasil. Sebab, polisi sudah mengelilingi rumah pelaku.

Advertisement Setelah diamankan, polisi kemudian langsung menggeledah rumah pelaku.

Dari lokasi, petugas menyita satu plastik klip berisi kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram.

Kapolsek Sapudi Iptu Taufik Rahman menyampaikan, setelah diamankan, kedua tersangka langsung dibawa ke kantornya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pihaknya juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk mendalami keterlibatan pihak lain.

”Perkara ini masih terus kami kembangkan,” katanya.