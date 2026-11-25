PAMEKASAN, RadarMadura.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan telah mendalami dugaan pelanggaran etik oknum dewan bernama Hamdi dalam kasus pemukulan anggota satpol PP dan damkar.

Meski kedua pihak telah berdamai dan saling memaafkan, BK belum memutuskan soal sanksi etik bagi Hamdi.

Ketua BK DPRD Kabupaten Pamekasan Mohamad Ali Fikri mengaku telah melakukan komunikasi dan rapat internal untuk membahas persoalan tersebut.

Advertisement Namun, belum ada keputusan terkait kemungkinan pemberian sanksi etik terhadap Hamdi.

Ali menegaskan, proses pendalaman dugaan pelanggaran etik masih berlangsung.

Advertisement Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah kesepakatan damai antara kedua belah pihak dapat menjadi pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi etik.

”Kami belum bisa memutuskan secara penuh. Teman-teman di BK juga menyampaikan agar seluruh bentuk perdamaian, termasuk saling memaafkan, dikaji terlebih dahulu,” ujarnya.

Namun dia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap selesai hanya karena kedua pihak telah berdamai.

Sebab, tindakan anggota DPRD sebagai pejabat publik tetap melekat dengan tanggung jawab dan ketentuan etik yang harus dijaga.

”Kami berharap seluruh anggota DPRD memahami bahwa mereka merupakan pejabat publik. Jadi, tidak kemudian lepas dari tanggung jawab itu karena sudah disumpah dan terikat dengan ketentuan sebagai pejabat publik,” tegasnya.