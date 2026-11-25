PAMEKASAN, RadarMadura.id – Menjadi seorang guru bukan sekadar menjalankan tugas mengajar dan menyampaikan materi di dalam kelas.

Tetapi, guru memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing, menginspirasi, serta memastikan anak didiknya tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan dan karakter positif.

Semangat itulah yang terus dipegang Budi Hariyanto dalam menjalani profesinya sebagai Guru Seni Budaya di SMAN 1 Pademawu.

Advertisement Di tengah kesibukannya menjalankan aktivitas sebagai tenaga pendidik, pria kelahiran 1973 itu tetap konsisten mengembangkan potensinya melalui berbagai karya.

”Seorang guru tidak boleh berhenti belajar dan berkarya meskipun telah memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan,” ungkapnya.

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Advertisement Perjalanan Budi menjadi seorang pendidik dimulai pada 1997. Kala itu, dia baru menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Bahkan, sebelum mengikuti wisuda, dia sudah mengikuti tes dan diterima sebagai guru tidak tetap (GTT).

Awalnya, Budi bertugas sebagai GTT di SMAN 2 Pamekasan. Saat SMAN 1 Pademawu mulai dibuka, dia turut diperbantukan untuk mengajar di sekolah tersebut.

Pengabdiannya kemudian berlanjut setelah diangkat menjadi PNS pada 1998.

”Menjadi guru ini juga merupakan keinginan ibu saya. Dulu, ketika saya masih SMP, almarhumah ibu sering mengatakan ingin anaknya menjadi guru,” kenangnya.