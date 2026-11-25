BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan merespons penolakan revitalisasi SDN Balung 1, Kecamatan Arosbaya, oleh warga yang mengeklaim sebagai pemilik lahan lembaga itu.

Yakni, dengan menyarankan penghentian sementara proses revitalisasi.

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far mengimbau pembangunan gedung tidak dilanjutkan selama sengketa lahan belum selesai.

Advertisement Pemkab juga akan mengkroscek ulang terkait sengketa lahan SDN Balung 1.

Sebab, persoalan tersebut sudah diputus di Mahkamah Agung. Pemilik lahan sekolah merupakan mantan kepala desa (Kades) setempat.

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Advertisement ”Kasasinya dimenangkan mantan kepala desa, bukan orang yang mengeklaim sebagai ahli waris,” ujarnya.

Wabup Fauzan mengaku tidak tahu secara detail mengapa SDN Balung 1 termasuk sebagai penerima program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sementara status lahannya hingga saat ini masih bermasalah.

Oleh karena itu, pihaknya berencana memanggil kepala dinas pendidikan (dispendik) dan kepala SDN Balung 1.

”Itu justru yang ingin kami tanyakan, kok bisa mendapatkan program revitalisasi sedangkan status tanah masih berkonflik,” lanjutnya.

Pada dasarnya pembangunan infastruktur pendidikan tidak boleh dilakukan di lahan yang bukan milik pemerintah.