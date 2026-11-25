Perkara Tindak Asusila Berkekuatan Hukum Tetap, JPU dan Terdakwa Tak Banding
SAMPANG, RadarMadura.id – Perkara tindak pidana asusila yang dialami RL, 18, warga Kecamatan Robatal telah berkekuatan hukum tetap.
Jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa I sama-sama menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang yang dibacakan Selasa (17/11).
Humas PN Sampang Naruddin menyatakan, JPU dan terdakwa sama-sama memilih pikir-pikir pasca pembacaan putusan perkara nomor 233/Pid.B/2026/PN Spg.
Namun hingga Selasa (24/11), kedua belah pihak tidak menempuh upaya hukum banding.
”Pihak JPU tidak mengajukan banding kepada kami,” katanya.
JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Indah Asry Pinatasari mengakui memilih pikir-pikir usai pembacaan putusan perkara asusila itu.
Namun hingga batas akhir masa pikir-pikir, dia tidak mengajukan banding.
R, paman korban, berterima kasih kepada majelis hakim yang menangani perkara itu.
Sebab, vonis yang dijatuhkan terhadap I cukup setimpal. Meskipun, pihaknya belum sepenuhnya puas dengan putusan hakim.
”Awalnya terdakwa dituntut 10 tahun penjara. Kemudian, majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun juga,” katanya.
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