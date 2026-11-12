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Hukum & Kriminal

Polisi Ringkus DPO Curanmor Asal Sampang

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Penulis: Hera Marylia
SEMRINGAH: Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo saat memaparkan ungkap kasus curanmor dan berdialog dengan pemiliknya di Mapolres Bangkalan, Senin (9/11). (POLRES BANGKALAN UNTUK JPRM)
SEMRINGAH: Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo saat memaparkan ungkap kasus curanmor dan berdialog dengan pemiliknya di Mapolres Bangkalan, Senin (9/11). (POLRES BANGKALAN UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Pelarian Rosi, warga Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, selama delapan bulan berakhir.

Itu setelah pria berusia 28 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus curanmor tersebut ditangkap polisi pada Minggu (8/11).

Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan, aksi kejahatan yang dilakukan Rosi dan rekannya dinilai cukup rapi.

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Indikasinya, saat mencuri sepeda motor milik M. Alfin Rohman Amirullah, 20, mahasiswa asal Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, pada Kamis (16/4) sekitar pukul 12.00, para tersangka berbagi peran.

Menurutnya, sebelum kejadian, sekitar pukul 10.30, Rosi menghubungi rekannya, Rian. Saat itu, Rian berada di Surabaya.

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”Keduanya lalu bersepakat bertemu di akses Suramadu untuk merencanakan aksi pencurian tersebut,” katanya.

Rian dan Rosi kemudian meluncur ke Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, mengendarai sepeda motor Honda Beat Street nopol L 4484 BAQ.

Saat melintas di depan kios pengisian e-Toll di sisi timur jalan raya akses Jembatan Suramadu, Desa/Kecamatan Burneh, Bangkalan, pandangan mata kedua tersangka tertuju pada sepeda motor Honda Supra nopol M 6596 ND milik korban yang terparkir tanpa pengawasan ketat.

”Niat jahat pun langsung muncul. Rian bertindak sebagai pengamat situasi sekaligus bersiap di atas kemudi sepeda motor miliknya. Sementara Rosi bertugas mendekati sasaran dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor korban,” ulas Wibowo.

Dijelaskan, aksi keduanya tak berjalan mulus. Saat Rosi berhasil merusak kunci dan menyalakan mesin, M. Alfin Rohman Amirullah melihat hal tersebut.

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Editor : Hera Marylia
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