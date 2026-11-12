MUI Haramkan Penggunaan Vape, Ini Alasannya

BANGKALAN, RadarMadura.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape haram.

Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (6/11).

Dalam fatwa itu, MUI menyatakan, penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

Advertisement Selain itu, rokok elektrik itu dinilai berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Larangan itu juga mencakup kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan vape.

Ketetapan tersebut mendapat tanggapan dari pengguna vape, Bagus S. Dharmawan. Dia mempertanyakan dasar pengharaman vape.

Advertisement Menurut dia, tidak semua liquid vape dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika.

Bagus menilai, liquid yang memiliki pita cukai tidak dicampur narkoba. Sementara liquid tanpa cukai, menurutnya berpotensi disalahgunakan dengan dicampur cairan narkotika.

”Untuk mengharamkan dari segi apanya. ”Kalau perlu adanya pengawasan mungkin solutif,” ujarnya Rabu (11/11).

Dia juga menduga kebijakan tersebut diberlakukan karena berdampak terhadap industri rokok. Termasuk saham perusahaan rokok.