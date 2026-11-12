Pembebasan Lahan SR di Kabupaten Pamekasan Belum Rampung

PROPPO, RadarMadura.id – Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pamekasan akan dimulai di 2027. Namun, hingga saat ini, proses pengadaan lahan yang disiapkan pemerintah daerah belum tuntas.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Herman Hidayat Santoso menyebut pengadaan lahan yang berlokasi di Desa Campor, Kecamatan Proppo, masih tahap negosiasi dengan pemilik tanah. Pemerintah juga sudah melakukan appraisal.

”Informasi yang saya tahu, bagian keuangan sudah mendatangkan appraisal kaitan dengan harga. Sudah proses negosiasi dengan masing-masing pemilik lahan,” ujarnya.

Advertisement Menurut Herman, kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah menjadi persyaratan penting untuk melanjutkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi di Desa Campor dipilih berdasarkan kajian teknis dan sejumlah persyaratan yang dinilai memungkinkan.

”Teknis pembebasan lahannya ada di dinas terkait. Kami hanya memastikan lahan tersebut bersertifikat aset daerah, sebagai syarat pembanguan,” tegasnya.

Dia berharap, proses pengadaan lahan diselesaikan sebelum pergantian tahun. Dengan begitu, pada 2027 Pemkab Pamekasan bisa mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat.

Advertisement Terkait pembiayaan, Herman menjelaskan, pembangunan fisik gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara, pemerintah kabupaten hanya berkewajiban menyediakan lahan.

”Untuk pembangunan fisik murni semuanya pusat. Kalau tidak keliru Rp 300 miliaran,” jelasnya.

Selain menyediakan lahan, Pemkab Pamekasan juga bertanggung jawab terhadap pelebaran akses jalan menuju lokasi. Pengerjaannya kemungkinan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, jumlah peserta didik yang akan ditampung masih menunggu ketentuan pemerintah pusat. Program nasional ini dirancang secara terintegrasi dengan menyediakan pendidikan SD, SMP, hingga SMA.