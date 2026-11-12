Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Pembebasan Lahan SR di Kabupaten Pamekasan Belum Rampung

A
Penulis: Amin Bashiri
TAHAP NEGOSIASI: Tim Pemkab Pamekasan meninjau lahan untuk pembangunan SR di Desa Campor, Kecamatan Proppo.
TAHAP NEGOSIASI: Tim Pemkab Pamekasan meninjau lahan untuk pembangunan SR di Desa Campor, Kecamatan Proppo.

Advertisement

PROPPO, RadarMadura.id Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pamekasan akan dimulai di 2027. Namun, hingga saat ini, proses pengadaan lahan yang disiapkan pemerintah daerah belum tuntas.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Herman Hidayat Santoso menyebut pengadaan lahan yang berlokasi di Desa Campor, Kecamatan Proppo, masih tahap negosiasi dengan pemilik tanah. Pemerintah juga sudah melakukan appraisal.

”Informasi yang saya tahu, bagian keuangan sudah mendatangkan appraisal kaitan dengan harga. Sudah proses negosiasi dengan masing-masing pemilik lahan,” ujarnya.

Advertisement

Menurut Herman, kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah menjadi persyaratan penting untuk melanjutkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi di Desa Campor dipilih berdasarkan kajian teknis dan sejumlah persyaratan yang dinilai memungkinkan.

”Teknis pembebasan lahannya ada di dinas terkait. Kami hanya memastikan lahan tersebut bersertifikat aset daerah, sebagai syarat pembanguan,” tegasnya.

Dia berharap, proses pengadaan lahan diselesaikan sebelum pergantian tahun. Dengan begitu, pada 2027 Pemkab Pamekasan bisa mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat.

Advertisement

Terkait pembiayaan, Herman menjelaskan, pembangunan fisik gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara, pemerintah kabupaten hanya berkewajiban menyediakan lahan.

”Untuk pembangunan fisik murni semuanya pusat. Kalau tidak keliru Rp 300 miliaran,” jelasnya.

Selain menyediakan lahan, Pemkab Pamekasan juga bertanggung jawab terhadap pelebaran akses jalan menuju lokasi. Pengerjaannya kemungkinan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, jumlah peserta didik yang akan ditampung masih menunggu ketentuan pemerintah pusat. Program nasional ini dirancang secara terintegrasi dengan menyediakan pendidikan SD, SMP, hingga SMA.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Lahan Warga Desa Jambringin, Proppo, Terdampak Pelebaran Jalan Menuju SR

Lahan Warga Desa Jambringin, Proppo, Terdampak Pelebaran Jalan Menuju SR

Kepala Desa Jambringin Nurul akan terus melakukan pendekatan kepada warga yang lahannya terdampak. Sebab, dukungan masyarakat menjadi modal penting agar proses pembangunan berjalan lancar.

Usulan Lahan SR Belum Disetujui, Kementerian PU Minta Akses Jalan Diperlebar

Usulan Lahan SR Belum Disetujui, Kementerian PU Minta Akses Jalan Diperlebar

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan sejumlah catatan yang harus dipenuhi sebelum lokasi disetujui.

Bupati Slamet Junaidi Buka MPLS Sekolah Rakyat, Komitmen Siap Dukung Penuh Kegiatan Pemerintah Pusat

Bupati Slamet Junaidi Buka MPLS Sekolah Rakyat, Komitmen Siap Dukung Penuh Kegiatan Pemerintah Pusat

Bupati Slamet Junaidi mengatakan, kemajuan dan keberlanjutan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer