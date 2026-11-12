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Pamekasan

Harapan Warga Dusun Paninggin Miliki Jalan Layak Terwujud melalui Program TMMD ke-130

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Penulis: Hera Marylia
MENGABDI: Satgas TMMD ke-130 Pamekasan membawa sirtu untuk finishing pembangunan jalan baru di Dusun Paninggin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Rabu (11/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
MENGABDI: Satgas TMMD ke-130 Pamekasan membawa sirtu untuk finishing pembangunan jalan baru di Dusun Paninggin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Rabu (11/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Suasana Dusun Paninggin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, tampak berbeda, Rabu (11/11).

Di tengah cuaca yang silih berganti antara panas dan mendung, sejumlah anggota TNI dan warga terlihat sibuk menyelesaikan finishing pembukaan akses jalan baru.

Mereka bahu-membahu mengangkut material urukan tanah untuk meratakan badan jalan yang selama ini dinantikan warga setempat.

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Sesekali terdapat warga melintas di sekitar lokasi pekerjaan. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang mengendarai sepeda motor menuju ladang.

Jalan baru tersebut jadi angin segar bagi warga Paninggin. Sebab, akses jalan yang layak telah lama dinantikan untuk mempermudah berbagai aktivitas warga.

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Mulai dari anak-anak yang hendak berangkat sekolah hingga para petani menuju ladangnya.

Dalam pengerjaannya, pembukaan jalan baru tersebut dilengkapi dengan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan pengurukan tanah.

Pekerjaan tersebut memiliki volume sepanjang 430 meter dengan lebar 2,4 meter.

Warga setempat, Taufiqur Rahman, mengaku bahagia dengan adanya jalan baru yang diinisiasi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 2026 ini.

Alasannya, akses itu memiliki manfaat besar untuk menunjang berbagai kebutuhan.

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Editor : Hera Marylia
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