Pemuda Asal Kamal Hilang, Diduga Dibawa OTK

BANGKALAN, RadarMadura.id – Belum genap sepekan kembali ke rumah setelah empat bulan menghilang, Hidayatullah Adistiyan Putra, 20, kembali tak diketahui keberadaannya.

Pemuda asal Kecamatan Kamal itu diduga dibawa orang tak dikenal (OTK) setelah berpamitan menunaikan salat Jumat (30/10).

Sebelum itu, Adistiyan dilaporkan hilang sejak Senin (22/6). Saat itu, korban tiba-tiba tidak ditemukan di kamarnya ketika keluarga pergi mengantar kerabat yang hendak berangkat umrah di Kelurahan Mlajah, Bangkalan.

Advertisement Berdasar informasi yang dihimpun JPRM, keluarga Hidayatullah Adistiyan Putra baru kembali bertemu korban pada Minggu (25/10).

Tepatnya, setelah mendapat informasi dari seorang pria bernama Agus yang mengaku menemukannya di Aceh dan berniat mengantarkan putranya.

Advertisement Irawati Ningsih, 42, ibu korban, menuturkan, putranya ditemukan di sekitar loket karcis Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dalam kondisi lemas.

Bahkan, korban tidak mampu berjalan sehingga harus dibopong saat dijemput. Dia juga mendapati luka pada kedua paha serta memar di bagian bibir dan wajah.

”Saya langsung membawa anak saya ke puskesmas terdekat. Di sana diketahui paha kanan dan kirinya luka, tetapi sudah mengering. Kondisinya juga murung dan jarang bicara,” ungkap Irawati Rabu (11/11).

Irawati mengatakan, korban sempat menjalani rawat inap selama empat hari di Puskesmas Kamal. Namun, kebersamaan keluarga hanya berlangsung lima hari.

Pada Jumat (30/10), Adistiyan berpamitan menunaikan salat Jumat bersama paman dan sepupunya di masjid dekat rumah.