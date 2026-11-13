Pasca Gibran Mundur, Siapa Penggantinya?

DUUUAR, perpolitikan tanah air terguncang. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mundur.

Anak sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut akhirnya memilih meletakkan jabatannya setelah diterpa badai keabsahan ijazah yang dipersoalkan di lembaga peradilan.

Mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung. Titik terang mundurnya mantan Wali Kota Solo tersebut sebenarnya mulai berembus Selasa (10/11/2026).

Advertisement Yakni, saat menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengutarakan niatnya di Istana Kepresidenan.

Namun kepastian dari pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut akhirnya benar-benar terjadi Kamis (12/11).

Dia secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada Prabowo Subianto dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka.

Akar Masalah

Pengunduran diri Gibran tidak lepas dari dinamika politik yang kencang belakangan ini. Yakni, polemik dokumen ijazah pendidikan Gibran yang dinilai tak memenuhi syarat oleh banyak kalangan.

Problematika tersebut sempat diuji di dua lembaga peradilan tertinggi tanah air, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MK).

Dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyebut tak menemukan ijazah atau sertifikat milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA sederajat.