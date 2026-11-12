Suzuki Siapkan Amunisi Baru untuk Pecinta Kecepatan, GSX-10R 2027 Diperkenalkan di EICMA 2026 

RadarMadura.id - Panggung pameran otomotif internasional EICMA 2026 di Milan, Italia, kembali menjadi tempat bagi sejumlah produsen sepeda motor memperkenalkan produk terbarunya.

Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Suzuki melalui kehadiran GSX-10R model tahun 2027.

Advertisement Motor sport terbaru dari pabrikan asal Hamamatsu, Jepang, tersebut diperkenalkan sebagai amunisi baru di segmen sportbike kelas liter.

Kehadirannya langsung menarik perhatian penggemar roda dua, khususnya mereka yang mengikuti perkembangan motor berperforma tinggi.

Debut Suzuki GSX-10R 2027 menjadi salah satu sorotan menarik dalam gelaran EICMA tahun ini.

Advertisement Pameran tersebut memang dikenal sebagai panggung bagi produsen otomotif dunia untuk menunjukkan arah pengembangan produk masa depan.

Suzuki memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan model sport terbarunya kepada publik internasional.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan keseriusan perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya di segmen motor sport premium.

Nama GSX sendiri sudah memiliki identitas kuat dalam jajaran produk sport Suzuki.