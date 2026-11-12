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Pamekasan

DLH Pamekasan Kelola Rp 107 Miliar untuk Perkuat Sarpras Persampahan

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Penulis: Hera Marylia
TERPARKIR: Truk pengangkut sampah milik DLH Pamekasan berada di Jalan Mandilaras Pamekasan, Selasa (10/11). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)
TERPARKIR: Truk pengangkut sampah milik DLH Pamekasan berada di Jalan Mandilaras Pamekasan, Selasa (10/11). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengelolaan sampah di Pamekasan mendapat suntikan anggaran jumbo.

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Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan kebagian alokasi Rp 107 miliar melalui program local service delivery improvement project (LSDP) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah di sejumlah wilayah.

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Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun 18 fasilitas tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah (TPS3R).

”Anggaran itu dipergunakan untuk membangun sebanyak 18 fasilitas TPS3R,” ujar mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan itu.

Selain pembangunan fasilitas baru, anggaran tersebut juga menyasar sepuluh TPS3R yang sudah tersedia.

Fasilitas itu akan direvitalisasi dan diperbaiki agar kembali beroperasi secara maksimal.

Kepala DLH Pamekasan Supriyanto menambahkan, penguatan sarana dan prasarana juga mencakup penambahan armada pengangkut sampah.

Namun, rencana pengadaan tersebut masih dalam tahap perencanaan. 

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Editor : Hera Marylia
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