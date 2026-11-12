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Sampang

Capai Sembilan Ratus Juta, Belanja Operasional Dispendik Sampang dalam Setahun

H
Penulis: Hera Marylia
LENGANG: Seorang karyawan sedang keluar dari kantor Dispendik Sampang Rabu (11/11). (AYU LATIFAH/JPRM)
LENGANG: Seorang karyawan sedang keluar dari kantor Dispendik Sampang Rabu (11/11). (AYU LATIFAH/JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id – Anggaran fantastis yang digelontorkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang tidak hanya untuk belanja makanan dan minuman (mamin).

Tetapi, juga digunakan untuk operasional kantor. Tidak main-main, nominalnya hampir menyentuh satu miliar.

Berdasar data yang dihimpun koran ini, anggaran operasional itu terdiri dari belanja alat tulis kantor (ATK) dan fotokopi terhimpun dalam 27 paket.

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Kertas dan cover dalam 25 paket, bahan komputer, perabot kantor dan lainnya.

Termasuk belanja meterai hingga belanja pemeliharaan kantor. Totalnya mencapai Rp 910.620.350.

Besarnya anggaran itu menggambarkan kesenjangan dengan realitas di satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan.

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Terutama, sekolah yang rusak tapi tidak mampu melakukan perbaikan. Di sisi lain, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima sekolah tidak memadai.

Sementara itu, pemerintah daerah dan pusat terkesan kurang sigap meski banyak sekolah rusak dan membutuhkan perbaikan. Alasannya, anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Di sisi lain, Kepala SDN Moktesareh 2 Kubat Syariat mengaku sudah lama menunggu realisasi janji Dispendik Sampang untuk memperbaiki sekolah yang rusak.

Dia sedih karena atap ruang kelas ambruk saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, Sabtu (5/9). 

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Editor : Hera Marylia
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