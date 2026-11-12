Polres Sampang Ringkus Perempuan Asal Surabaya, Diduga Terlibat Prostitusi Online

SAMPANG, RadarMadura.id – Polres Sampang mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan seorang perempuan asal Surabaya.

Tersangka berinisial CH, 25, diduga menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi percakapan daring dengan melibatkan perempuan lain untuk melayani pelanggan.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sampang.

Advertisement Lokasinya di sebuah rumah kos di Jalan Kramat, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang, Rabu (11/11) sekitar pukul 21.00 WIB.

”Kejadiannya yakni Rabu (11/11) pukul 21.00 WIB di salah satu rumah kos di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Kota Sampang,” bebernya.

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Advertisement Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan CH, warga Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.

Sementara perempuan yang diduga menjadi korban berinisial RS, 34, warga Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

Menurut Anang, tersangka menjalankan aksinya dengan menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi percakapan daring.

Ketika ada pelanggan yang memesan, CH juga menawarkan layanan dua perempuan sekaligus dengan tarif Rp 400 ribu.

”Pelayanan dua perempuan itu dengan mahar Rp 400 ribu dengan main masing-masing satu kali,” katanya.