Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hukum & Kriminal

Polres Sampang Ringkus Perempuan Asal Surabaya, Diduga Terlibat Prostitusi Online

H
Penulis: Hera Marylia
INTEROGASI: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto saat mengintrogasi tersangka di ruang Satreskrim Polres Sampang Kamis (12/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)
INTEROGASI: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto saat mengintrogasi tersangka di ruang Satreskrim Polres Sampang Kamis (12/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM

Advertisement

SAMPANG, RadarMadura.id – Polres Sampang mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan seorang perempuan asal Surabaya.

Tersangka berinisial CH, 25, diduga menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi percakapan daring dengan melibatkan perempuan lain untuk melayani pelanggan.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sampang.

Advertisement

Lokasinya di sebuah rumah kos di Jalan Kramat, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang, Rabu (11/11) sekitar pukul 21.00 WIB.

”Kejadiannya yakni Rabu (11/11) pukul 21.00 WIB di salah satu rumah kos di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Kota Sampang,” bebernya.

Baca Juga: Dari Putaran Roda Sepeda  Menuju Jalan Pendidikan

Advertisement

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan CH, warga Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.

Sementara perempuan yang diduga menjadi korban berinisial RS, 34, warga Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

Menurut Anang, tersangka menjalankan aksinya dengan menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi percakapan daring.

Ketika ada pelanggan yang memesan, CH juga menawarkan layanan dua perempuan sekaligus dengan tarif Rp 400 ribu.

”Pelayanan dua perempuan itu dengan mahar Rp 400 ribu dengan main masing-masing satu kali,” katanya.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Warga Galis Temukan Tengkorak Manusia, Diketahui Jasad Sui, Dilaporkan Hilang sejak April

Warga Galis Temukan Tengkorak Manusia, Diketahui Jasad Sui, Dilaporkan Hilang sejak April

Petani asal Desa Pekadan Sayedi menemukan tumpukan tulang belulang manusia di area semak-semak Dusun Galis Barat, Desa Galis, Kecamatan Galis, Selasa (3/11) malam.

Jasad Lansia Ditemukan di Perbukitan, Sempat Hilang Lebih Dua Pekan

Jasad Lansia Ditemukan di Perbukitan, Sempat Hilang Lebih Dua Pekan

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, terkait penyebab kematian, masih kami selidiki lebih lanjut.

Haul Ke-7 Ra Bakir Jadi Pengingat Besarnya Jasa Ulama dalam Mendidik Santri dan Masyarakat

Haul Ke-7 Ra Bakir Jadi Pengingat Besarnya Jasa Ulama dalam Mendidik Santri dan Masyarakat

RKH Muhammad Baqir Hasan Aminatullah, pengasuh Ponpes Darut Tauhid Al-Hasani mengatakan, haul bukan sekadar agenda tahunan. Momentum tersebut menjadi sarana untuk kembali mengingat perjuangan sekaligus ajaran para guru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer