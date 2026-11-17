BANGKALAN, RadarMadura.id – Satgas MBG Kabupaten Bangkalan mulai turun untuk melihat operasional dapur program makan bergizi gratis (MBG).

Mereka berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 134 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 18 kecamatan.

​Sidak maraton itu mulai digelar sejak Rabu (11/11) dan dijadwalkan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan.

Advertisement Satgas bakal menyoroti standar operasional prosedur (SOP) di seluruh dapur MBG yang beroperasi.

​Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika menyampaikan, pihaknya menyisir dapur MBG atas instruksi pemerintah pusat. Tujuannya, memastikan operasional dapur MBG sesuai prosedur.

Advertisement ”Inspeksi ini dilakukan atas perintah Kemendagri dan juga BGN (Badan Gizi Nasional),” ujarnya.

​Bambang menerangkan, fokus utama tim di lapangan menyasar kelayakan sarana dan prasarana penunjang.

Misalnya, ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga berbagai fasilitas wajib lainnya yang ditentukan BGN.

Dia menyatakan, satgas memiliki batasan kewenangan dalam melakukan sidak tersebut.

”Tugas kami hanya memastikan kelengkapan fasilitas, tidak masuk pada regulasi dapur,” terangnya.