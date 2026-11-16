Cantika Oktalianiz, Atlet KBI Bangkalan Peraih Medali Emas Kejurnas

BANGKALAN, RadarMadura.id – Keringat yang jatuh saat latihan tak sia-sia. Cantika Oktalianiz berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya.

Siswi kelas XII SMA itu sukses membawa pulang medali emas dari Kejurnas Kickboxing Indonesia PPKBI 2026.

Cantika tampil di kategori ring sport low kick senior putri kelas berat -56 kilogram Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026.

Advertisement Dia mampu melewati pesaingnya dan berdiri di posisi tertinggi. Capaian tersebut terasa istimewa. Sebab, kejuaraan itu menjadi pengalaman pertamanya tampil di event profesional.

Perempuan kelahiran Bogor, 21 Oktober 2008, itu mengaku tidak menyangka bisa meraih hasil membanggakan.

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Kesempatan itu menjadi pengalaman baru sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan.

”Senang sekali dan bangga. Ini event profesional pertama saya. Saya juga sangat excited karena tidak menyangka bisa terpilih menjadi salah satu dari 10 atlet terbaik,” ucapnya Minggu (15/11).

Medali emas yang diraih tersebut hasil dari proses panjang yang dijalani. Cantika membangun kemampuannya melalui latihan rutin selama bertahun-tahun.

Baginya, persiapan menghadapi pertandingan tidak dimulai ketika jadwal kejuaraan sudah diumumkan.