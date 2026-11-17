KOTA, Jawa Pos Radar Madura – Sejak kemarin (16/11) hingga Minggu (29/11) mendatang, Satlantas Polres Bangkalan menggelar Operasi Zebra Semeru 2026. Dalam mengawasi delapan jenis pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas tersebut, satlantas mengandalkan electronic traffic law enforcement (ETLE).

Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Gusti Almasri Pratama mengatakan, operasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Akan tetapi, bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara demi menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Advertisement Gusti Almasri Pratama menerangkan, ada delapan sasaran prioritas dalam operasi tersebut. Antara lain penggunaan ponsel saat berkendara, knalpot brong, melawan arus, dan melebihi batas kecepatan. ”Selain itu, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman, kendaraan over dimension overload (ODOL), serta berboncengan lebih dari satu orang juga menjadi perhatian,” katanya.

Sementara itu, KBO Satlantas Polres Bangkalan Ipda Bejo Maryanto menjelaskan, selama operasi digelar, institusinya akan mengandalkan ETLE. Tidak ada razia secara stasioner atau pemeriksaan kendaraan di satu titik. ”Salah satu lokasi pemantauan menggunakan ETLE statis berada di depan kantor Bawaslu Bangkalan,” tuturnya.

Menurut dia, hasil evaluasi pelanggaran akan disampaikan setelah operasi berakhir. Sebab, operasi tersebut tidak berorientasi pada jumlah pelanggar. ”Intinya, tujuan digelarnya operasi kali ini adalah supaya masyarakat tertib berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan,” tegasnya.