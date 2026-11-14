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Bangkalan

Pengurus DPW FKMSB Bangkalan Dikukuhkan

H
Penulis: Hera Marylia
DIKUKUHKAN: Pengurus DPW FKMSB Bangkalan resmi dilantik di Aula Kantor KPU Bangkalan, Sabtu (14/11). (ALI WEFA UNTUK JPRM)
DIKUKUHKAN: Pengurus DPW FKMSB Bangkalan resmi dilantik di Aula Kantor KPU Bangkalan, Sabtu (14/11). (ALI WEFA UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) Bangkalan resmi memiliki kepengurusan baru.

Sebanyak 44 pengurus dilantik dalam prosesi yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Bangkalan, Sabtu (14/11).

Ketua DPW FKMSB Bangkalan Ali Wefa bersyukur pelantikan tersebut berjalan lancar.

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Dia menegaskan, kepengurusan baru memikul tanggung jawab besar untuk menjaga marwah sekaligus membesarkan nama organisasi dan almamater.

"Alhamdulillah, pelantikan pengurus sudah terlaksana. Ada sekitar 44 pengurus yang dilantik. Harapan kami ke depan, kita bisa bersama-sama bersinergi untuk menjaga nama baik FKMSB," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Wefa juga mengutip pesan almarhum KH. Muhammad Syamsul Arifin sebagai pengingat bagi seluruh pengurus dan demisioner dalam menjalankan roda organisasi.

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"Saya teringat dawuh almarhum KH. Muhammad Syamsul Arifin, kalau sekiranya kita tidak bisa membahagiakan, maka sebisa mungkin untuk tidak menyusahkan," tuturnya menirukan petuah tersebut.

Menurut dia, pesan itu menjadi landasan moral bagi setiap kader untuk menjaga sikap dan perilaku di tengah masyarakat.

Jika belum mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan FKMSB, setidaknya setiap pengurus tidak mencoreng nama baik organisasi melalui tindakan yang merugikan.

Ali Wefa menyadari bahwa kepengurusan baru tidak luput dari kekhilafan.

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Editor : Hera Marylia
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