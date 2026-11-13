Capaian Prestasi Popda Melorot, Dispora Bangkalan Sebut Jadi Catatan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Prestasi Kabupaten Bangkalan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 melorot. Buktinya, tahun ini Kota Salak finis di peringkat delapan. Sedangkan dalam perhelatan Popda XIV Bangkalan finis di peringkat kedua.

Cabang olahraga yang menjadi penyumbang medali terakhir adalah pencak silat.

Advertisement Jumlah medali yang dipersembahkan yaitu enam. Masing-masing dua emas, dua perak, dan dua perunggu. Dengan hasil tersebut, Bangkalan mengakhiri kiprahnya di ajang olahraga antarpelajar tingkat provinsi itu dengan mengoleksi 52 medali. Perinciannya, 19 medali emas, 19 perak, dan 14 perunggu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bangkalan Moawi Arifin mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama Kota Dzikir dan Salawat. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah manis dari kerja keras, kedisiplinan, serta sinergi berbagai pihak dalam proses pembinaan.

”Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh atlet kontingen pencak silat yang telah berjuang dan memberikan prestasi terbaik untuk Kabupaten Bangkalan,” terangnya.

Advertisement Mantan Kadishub itu berharap, capaian prestasi tersebut tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian di Popda XV Jatim harus menjadi pemantik motivasi untuk terus menempa diri menghadapi kejuaraan di level yang lebih tinggi.

”Kedepan harus lebih giat lagi, jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus menempa diri,” terangnya.