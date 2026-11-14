Sopir Diduga Mengantuk, Truk Bata Terguling

BANGKALAN, RadarMadura.id – Kecelakaan tunggal terjadi di jalan raya Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jumat (13/11) sekitar pukul 05.00.

Diduga sang sopir mengantuk, truk bermuatan bata ringan itu terguling di tanjakan tikungan sebelah timur ojek pangkalan Kajuanak.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), truk tersebut dikemudikan Andik Wibowo, 41, warga Perum Geneng Indah, RT 05, RW 08, Desa/Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Advertisement Truk berangkat dari Lamongan sekitar pukul 22.00 menuju Kabupaten Sampang.

Kasihumas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama mengatakan, sebelum melanjutkan perjalanan, sopir sempat beristirahat di akses Jembatan Suramadu.

Advertisement Setelah itu, kembali melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sampang.

Namun, saat tiba di tanjakan, tikungan Jalan Raya Paterongan, Kecamatan Galis, truk tiba-tiba oleng.

Kemudian, kendaraan bak terbuka tersebut menabrak trotoar di sisi utara jalan. Benturan itu membuat truk kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terguling.

”Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sang sopir mengantuk. Truk oleng, kemudian menabrak trotoar hingga terguling,” kata Agung.

Dia menerangkan, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir dilaporkan selamat.