Dua Sekolah Bangun Budaya Jurnalistik

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Budaya menulis perlu dibangun sejak bangku sekolah.

Salah satunya melalui ruang belajar bersama yang mendorong siswa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Semangat itu ditunjukkan siswa SMPN 1 Waru dan SMPN 1 Batumarmar melalui kolaborasi pelatihan jurnalistik, Rabu (11/11).

Advertisement Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal dasar-dasar jurnalistik sekaligus mengasah keterampilan menulis.

Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Jamil mengatakan, kolaborasi antarsekolah menjadi langkah positif dalam mengembangkan kemampuan siswa.

Pelatihan jurnalistik juga melatih keberanian, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis.

Advertisement ”Kegiatan seperti ini perlu dikembangkan. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman untuk mengolah informasi dan menyampaikan gagasan melalui tulisan,” katanya.

SERIUS: Kepala SMPN 1 Batumarmar Achmad Kuzairi memberikan arahan sebelum pelatihan jurnalistik, Rabu (11/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

Kepala SMPN 1 Batumarmar Achmad Kuzairi berharap, ilmu jurnalistik yang diperoleh tidak berhenti setelah pelatihan.

Siswa harus mampu mengembangkannya menjadi karya melalui majalah dinding (mading), majalah sekolah, maupun karya tulis.