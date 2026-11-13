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Pamekasan

Dua Sekolah Bangun Budaya Jurnalistik

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Penulis: Hera Marylia
KOMPAK: Narasumber dan peserta pelatihan jurnalistik berfoto bersama, Rabu (11/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
KOMPAK: Narasumber dan peserta pelatihan jurnalistik berfoto bersama, Rabu (11/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Budaya menulis perlu dibangun sejak bangku sekolah.

Salah satunya melalui ruang belajar bersama yang mendorong siswa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Semangat itu ditunjukkan siswa SMPN 1 Waru dan SMPN 1 Batumarmar melalui kolaborasi pelatihan jurnalistik, Rabu (11/11).

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Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal dasar-dasar jurnalistik sekaligus mengasah keterampilan menulis.

Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Jamil mengatakan, kolaborasi antarsekolah menjadi langkah positif dalam mengembangkan kemampuan siswa.

Pelatihan jurnalistik juga melatih keberanian, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis.

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”Kegiatan seperti ini perlu dikembangkan. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman untuk mengolah informasi dan menyampaikan gagasan melalui tulisan,” katanya.

SERIUS: Kepala SMPN 1 Batumarmar Achmad Kuzairi memberikan arahan sebelum pelatihan jurnalistik, Rabu (11/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
SERIUS: Kepala SMPN 1 Batumarmar Achmad Kuzairi memberikan arahan sebelum pelatihan jurnalistik, Rabu (11/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

Kepala SMPN 1 Batumarmar Achmad Kuzairi berharap, ilmu jurnalistik yang diperoleh tidak berhenti setelah pelatihan.

Siswa harus mampu mengembangkannya menjadi karya melalui majalah dinding (mading), majalah sekolah, maupun karya tulis. 

”Di era digital, banyak informasi yang kalian dapatkan, tetapi belum tentu semuanya benar. Karena itu, saring sebelum sharing. Berkreativitaslah dan manfaatkan ilmu ini untuk menghasilkan karya,” pesannya. (afg/han)

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Editor : Hera Marylia
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