Pemkab Komitmen Tuntaskan Persoalan Sampah, Bangun TPS3R, TPA, dan Prasarana Pembakaran

BANGKALAN, RadarMadura.id – Penanganan persoalan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Indikasinya, berbagai terobosan dilakukan pemerintah untuk mengurai persoalan klasik tersebut.

Antara lain, dengan membangun tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TP3R), dan menyiapkan lahan untuk tempat pembuangan akhir di wilayah Kecamatan Sepulu. Juga, menyediakan tempat pembakaran menggunakan insinerator.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim memaparkan, penanganan sampah masih menjadi persoalan yang tidak kunjung teratasi. Namun, problem tersebut kini mulai terurai dengan adanya berbagai fasilitas pendukung yang disiapkan pemerintah.

Advertisement ”TPS3R sudah ada, lahan TPA sudah disiapkan, dan kini juga sudah ada fasilitas insinerator,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bangkalan itu menambahkan, insinerator dibangun di lingkungan kantor Pemkab Bangkalan. Sampah yang dibakar telah melalui proses pengolahan, yakni sampah organik. ”Sementara residu yang telah berubah menjadi abu digunakan sebagai pupuk setelah dipastikan aman dengan standar pemanfaatannya,” katanya.