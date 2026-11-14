Suguhkan Panorama Luar Biasa, Puncak Ratu Jadi Tempat Menikmati Mahakarya Tuhan dari Ketinggian

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Menikmati keindahan alam dari ketinggian selalu memunculkan kesan tersendiri. Apalagi, saat mata dimanjakan hamparan perbukitan dan hijaunya pepohonan. Pengalaman itu bisa didapatkan di Wisata Puncak Ratu, Pamekasan.

Destinasi yang berada di Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, tersebut menawarkan panorama alam yang memanjakan mata. Dari atas bukit, pengunjung bisa menyaksikan bentang alam Pamekasan dari sudut pandang berbeda. Keindahannya menjadi pengingat atas besarnya mahakarya Tuhan.

Puncak Ratu juga memiliki sejumlah spot menarik untuk menikmati pemandangan alam. Pengunjung bisa bersantai di gardu pandang maupun mengabadikan momen di spot swafoto. Tersedia pula area untuk menikmati sajian kuliner sembari menikmati suasana alam terbuka.

Advertisement Pengelola Wisata Puncak Ratu Achmad Vicky Faisal mengatakan, panorama alam menjadi daya tarik utama destinasi tersebut. Terutama saat sore hari ketika matahari mulai terbenam. Suasananya semakin menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati senja.

”Kenapa harus ke Puncak Ratu? Karena ini salah satu objek wisata di Pamekasan yang menawarkan spot pemandangan bagus. Baik saat menikmati sunset maupun malam hari ketika camping,” ujarnya.

Tidak hanya menawarkan keindahan saat siang dan sore, Puncak Ratu juga memberikan pengalaman berbeda ketika malam tiba. Pengunjung bisa berkemah sambil menikmati suasana alam dari atas bukit.

Advertisement Selain memperhatikan kenyamanan berwisata, pengelola juga memberi perhatian pada kebutuhan ibadah. Pada 2025, pihaknya melakukan perbaikan musala. Bangunan tersebut diperluas agar mampu menampung lebih banyak pengunjung.

”Kami tidak mau menyediakan wisata, tetapi abai terhadap kewajiban salat. Karena itu, musala dibuat lebih besar agar pengunjung bisa salat berjemaah,” jelas mantan Ketua Asosiasi Pariwisata Madura (Asprim) itu.

Pembenahan fasilitas tidak berhenti di situ. Pada 2027, pengelola berencana melakukan renovasi kecil-kecilan. Langkah tersebut dilakukan untuk menambah daya tarik sekaligus membuat pengunjung makin nyaman.

Lokasinya berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat Kota Pamekasan. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar 30–40 menit menggunakan kendaraan. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan melewati suasana pedesaan yang menambah kesan perjalanan wisata.