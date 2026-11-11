Satgas Keluhkan Korwil BGN Hariyanto Apatis, Buntut Ratusan SPPG Belum Kantongi Izin Bangunan

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Persoalan perizinan bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Pamekasan belum menemukan titik terang.

Sebagian besar dapur makan bergizi gratis (MBG) belum mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) meski tetap beroperasi.

Padahal, perizinan tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung.

Advertisement Pelanggaran terhadap regulasi tersebut dapat dikenai sanksi, mulai peringatan tertulis, pembatasan kegiatan hingga pembongkaran bangunan.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, dari total 129 dapur MBG yang beroperasi di Pamekasan, baru enam SPPG yang mengajukan permohonan PBG.

Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Advertisement Kepala Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto mengaku telah berulang kali mendorong Korwil BGN Hariyanto Rahmansyah Tri Arif untuk mempertemukan mitra dan kepala SPPG guna membahas persoalan perizinan tersebut. Namun, hingga saat ini koordinasi tersebut belum berjalan sesuai harapan.

Dia menyebut, pihaknya bahkan telah dua kali berupaya mengagendakan pertemuan. Namun, langkah tindak lanjut masih terkendala koordinasi dengan Hariyanto.

Wakil Bupati Pamekasan itu bahkan mengaku, mitra SPPG cenderung lebih merespons arahan dari korwil.

”Saya jujur kesulitan untuk koordinasi dengan korwil. Sudah dua kali saya melakukan upaya agar kita bisa bertemu. Namun, saya juga tidak bisa memaksakan karena mungkin ada kesibukan lain,” ujarnya.