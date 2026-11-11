Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Satgas Keluhkan Korwil BGN Hariyanto Apatis, Buntut Ratusan SPPG Belum Kantongi Izin Bangunan

A
Penulis: Amin Bashiri
MEMBERI KETERANGAN: Kepala Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto saat doorstop dengan awak media, Selasa (10/11).
MEMBERI KETERANGAN: Kepala Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto saat doorstop dengan awak media, Selasa (10/11).

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Persoalan perizinan bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Pamekasan belum menemukan titik terang.

Sebagian besar dapur makan bergizi gratis (MBG) belum mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) meski tetap beroperasi.

Padahal, perizinan tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung.

Advertisement

Pelanggaran terhadap regulasi tersebut dapat dikenai sanksi, mulai peringatan tertulis, pembatasan kegiatan hingga pembongkaran bangunan.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, dari total 129 dapur MBG yang beroperasi di Pamekasan, baru enam SPPG yang mengajukan permohonan PBG.

Data tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Advertisement

Kepala Satgas MBG Pamekasan Sukriyanto mengaku telah berulang kali mendorong Korwil BGN Hariyanto Rahmansyah Tri Arif untuk mempertemukan mitra dan kepala SPPG guna membahas persoalan perizinan tersebut. Namun, hingga saat ini koordinasi tersebut belum berjalan sesuai harapan.

Dia menyebut, pihaknya bahkan telah dua kali berupaya mengagendakan pertemuan. Namun, langkah tindak lanjut masih terkendala koordinasi dengan Hariyanto.

Wakil Bupati Pamekasan itu bahkan mengaku, mitra SPPG cenderung lebih merespons arahan dari korwil.

”Saya jujur kesulitan untuk koordinasi dengan korwil. Sudah dua kali saya melakukan upaya agar kita bisa bertemu. Namun, saya juga tidak bisa memaksakan karena mungkin ada kesibukan lain,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

SPPG Kecer Bersertifikat Komplet, Ditangani Tenaga Profesional Jebolan Industri Perhotelan

SPPG Kecer Bersertifikat Komplet, Ditangani Tenaga Profesional Jebolan Industri Perhotelan

Kepala SPPG Sumenep Dasuk Kecer Muhammad Fadli mengatakan, pihaknya komitmen menghadirkan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan halal dengan standar kelas dunia

Disiplin Keras, Pengawasan Ketat, Rutin Evaluasi jadi Kunci SPPG Pangarangan Sukseskan Program MBG

Disiplin Keras, Pengawasan Ketat, Rutin Evaluasi jadi Kunci SPPG Pangarangan Sukseskan Program MBG

semua instruksi dan petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN) RI dilaksanakan tanpa tawar-menawar. Namun, di level lapangan, pihaknya menerapkan standar yang jauh lebih ketat.

Pemkab Terkesan Lakukan Pembiaran, Terhadap Gedung Dapur MBG tanpa PBG

Pemkab Terkesan Lakukan Pembiaran, Terhadap Gedung Dapur MBG tanpa PBG

Plt Kepala DPRKP Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan, berharap seluruh pengelola segera melengkapi persyaratan administrasi bangunan agar operasional dapur MBG tidak melanggar ketentuan yang ada.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer