Pemkab Bangkalan Komitmen Percepat Pengentasan Kemiskinan, Susun Dokumen Rencana Aksi Tahunan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Salak.

Itu tercermin dari pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Aula Dipenogoro Pemkab Bangkalan Rabu (11/11).

Salah satu langkah strategis yang dibahas dalam rakor itu adalah penyusunan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan.

Advertisement Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan di Bangkalan.

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menyatakan, dokumen rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya menjadi berkas administrasi yang bersifat formalitas.

Advertisement Tetapi, harus menjadi acuan dalam pengentasan kemiskinan.

”Rakor yang dilaksanakan ini memiliki arti yang penting guna menyatukan persepsi dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Orang nomor dua di Bangkalan itu mengungkapkan, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara instan.

Sebab, dibutuhkan berbagai intervensi agar masyarakat tidak mampu bisa terlepas dari belenggu kemiskinan.

Salah satu yang harus disiapkan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu validasi data kemiskinan di Bangkalan.