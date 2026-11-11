Dispendik Bangkalan Canangkan Belajar Prasekolah, Pastikan Anak Mendapat Layanan PAUD dengan Optimal

BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Salah satu langkah strategis yang dilaksanakan yaitu dengan memperkuat pendidikan sejak usia dini.

Yakni, melalui gerakan bertajuk "Anak Bangkalan Sekolah sejak Dini". Pemkab menginstruksikan implementasi program Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun.

Advertisement Langkah tersebut selaras dengan agenda kebijakan nasional wajib belajar 13 tahun. Kebijakan tersebut memosisikan prasekolah sebagai fondasi vital sebelum anak menapaki jenjang sekolah dasar (SD).

Peluncuran Gebyar Wajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah itu digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (11/11).

Advertisement Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan, penguatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan fondasi utama.

Tujuannya, tidak lain demi mencetak generasi Bangkalan yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan berdaya saing global.

”Pemkab Bangkalan mendorong layanan pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Moch. Musleh menyatakan, program tersebut tidak hanya mendorong anak mengenyam bangku sekolah lebih awal.

Namun, juga memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usianya tanpa ada yang terisolasi dari akses pendidikan.