Tabungan BRI Cetak Rekor Tertinggi, Tumbuh 13,4 Persen hingga September 2026

JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan rekor baru dalam penghimpunan dana tabungan hingga Triwulan III 2026. Nilainya mencapai Rp637,7 triliun atau tumbuh 13,4 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah perseroan.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan BRI Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11). Hingga akhir September 2026, dana pihak ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.651,3 triliun atau tumbuh 12 persen YoY dibandingkan Rp1.475,8 triliun pada September 2025.

Selain tabungan, penghimpunan dana giro juga mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga September 2026, giro BRI mencapai Rp518,7 triliun atau meningkat 19,2 persen YoY.

Advertisement “Strategi BRI dalam memperkuat penghimpunan dana murah terus menunjukkan hasil yang positif. Melalui optimalisasi ekosistem transaksi dan penguatan basis nasabah, BRI berhasil mencatatkan nilai tabungan tertinggi sepanjang sejarah Perseroan,” ujar Aquarius.

Pertumbuhan tabungan dan giro tersebut mendorong peningkatan porsi dana murah dalam struktur pendanaan BRI. Secara keseluruhan, dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) mencapai Rp1.156,4 triliun atau tumbuh 15,9 persen secara tahunan.

Dengan perkembangan tersebut, rasio CASA BRI meningkat dari 67,6 persen pada Triwulan III 2025 menjadi 70 persen pada Triwulan III 2026. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya komposisi pendanaan BRI yang ditopang tabungan dan giro.

Advertisement Penguatan penghimpunan dana murah tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas transaksi nasabah melalui berbagai kanal dan ekosistem BRI. Capaian tersebut juga sejalan dengan transformasi BRIvolution Reignite yang mendorong pertumbuhan berbasis transaksi sekaligus memperkuat hubungan perseroan dengan nasabah.

Salah satu pendorongnya terlihat dari kinerja aplikasi BRImo. Hingga September 2026, BRImo mencatatkan 26 juta pengguna aktif bulanan atau tumbuh 13 persen YoY, dengan volume transaksi mencapai Rp6.439,2 triliun atau meningkat 27,6 persen YoY.

Selain itu, BRImo menyumbang fee-based income sebesar Rp3,1 triliun atau tumbuh 12,1 persen YoY. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi layanan digital terhadap aktivitas transaksi dan pendapatan berbasis komisi BRI.

Penguatan transaksi juga didukung jaringan BRILink Agen yang telah mencapai lebih dari satu juta agen. Jaringan tersebut menjangkau lebih dari 60 ribu desa atau sekitar 80 persen dari total desa di Indonesia.