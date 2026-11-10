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Bangkalan

Petani Tanah Merah Tewas Tersambar Petir

H
Penulis: Hera Marylia
BERDUKA: Petugas kepolisian bersama jajaran melayat ke rumah korban di Dusun Pangare’an, Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Jumat (6/11). (HUMAS POLRES BANGKALAN UNTUK JPRM)
BERDUKA: Petugas kepolisian bersama jajaran melayat ke rumah korban di Dusun Pangare’an, Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Jumat (6/11). (HUMAS POLRES BANGKALAN UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Nasib nahas menimpa Muhdi, 55, warga Dusun Pangare’an, Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah.

Dia meninggal dunia setelah tersambar petir saat berteduh di gubuk area persawahan, Jumat (6/11).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.30. Saat itu korban bersama istri dan anaknya bekerja di sawah.

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Mereka membajak lahan sekaligus menanam padi.

Namun, aktivitas itu terhenti ketika hujan deras tiba-tiba turun.

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Kemudian, korban bersama keluarganya mencari tempat berteduh di sebuah gubuk. 

Nahas, petir menyambar korban yang berada di tempat tersebut.

Kasihumas Polres Bangkalan AKP Agung Intama menjelaskan, keluarga dan warga sempat berupaya membawa korban ke Puskesmas Tanah Merah.

Namun, sebelum sempat diberangkatkan, korban diduga sudah meninggal dunia di lokasi kejadian.

”Setelah menerima informasi, Kapolsek Tanah Merah bersama anggota dan tim Puskesmas Tanah Merah mendatangi rumah duka untuk memastikan penyebab kematian korban,” terangnya.

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Editor : Hera Marylia
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