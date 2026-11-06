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Sportainment

Pejudo Bangkalan Sumbang Dua Emas dan Satu Perunggu

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Penulis: Amin Bashiri
BERPRESTASI: Atlet judo Bangkalan peraih medali berfoto dengan Kadispora dan Ketum KONI di Gedung Dojo Judo Surabaya, Rabu (4/11).
BERPRESTASI: Atlet judo Bangkalan peraih medali berfoto dengan Kadispora dan Ketum KONI di Gedung Dojo Judo Surabaya, Rabu (4/11).

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Cabang olahraga (cabor) judo dari kontingen Bangkalan menyumbang dua medali emas dan satu perunggu dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026. Medali tersebut diraih di Gedung Dojo Judo Surabaya pada Minggu (1/11)–Kamis (5/11).

Putri Azka Audi Khairunnisa meraih emas di kelas 48 kilogram (kg) putri. Sementara itu, Eva Ramadani menyabet emas di kelas 63 kg putri. Medali perunggu diraih Naufal Bahaisafi Maulidi dari kelas -73 kg putra.

Pelatih judo Bangkalan Ita Rahmawati sangat bangga dan bersyukur atas pencapaian atlet binaannya. Pada popda kali ini, cabornya mengirim sembilan atlet.

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“Saya berharap, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi atlet yang lain untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan,” katanya.

Menurut Ita, judo masih tergolong cabor yang baru berkembang di Bangkalan. Saat ini ada sekitar 20 atlet yang aktif berlatih.

“Kami sangat berterima kasih pada KONI yang telah memberikan fasilitas untuk latihan berupa matras,” tuturnya.

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Namun, lanjut dia untuk latihan di kantor KONI, ruangannya masih kurang luas dengan jumlah atlet yang semakin bertambah.

“Kami berharap pada dispora ada tempat latihan yang lebih luas. Semakin banyak atlet berlatih dan mengikuti pertandingan, insyaallah prestasi judo Bangkalan bisa meningkat dan mengharumkan daerah,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Bangkalan Tajul Anwar mengapresiasi capaian para atlet tersebut.

Menurut dia, judo menjadi salah satu cabor yang menyumbang medali emas bagi kontingen Bangkalan.

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Editor : Amin Bashiri
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