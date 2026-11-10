Dokter Kecantikan Dipolisikan, Hidung Korban Bengkok hingga Bernanah

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Oknum dokter kecantikan berinisial ARZ dilaporkan ke polisi oleh pasiennya, Mega Difia Norisma.

Langkah hukum itu ditempuh setelah perempuan 29 tersebut mengalami komplikasi serius pasca menjalani tanam benang hidung dan cuping.

Kasus dugaan malapraktik tersebut dilaporkan ke Polres Pamekasan, Minggu (8/11). Laporan itu teregister dengan nomor perkara LP STTLP/B/542/XI/2026/SPKT/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur.

Advertisement Penasihat hukum pelapor, Mansurrowi, menyatakan, kliennya mengalami perubahan bentuk hidung sekitar dua bulan setelah tindakan.

Pada Sabtu (3/10), hidung korban mulai terlihat bengkok. Pihaknya menduga adanya kesalahan prosedur dalam tindakan yang dilakukan oleh oknum dokter ARZ.

Advertisement Kini kondisi korban semakin mengkhawatirkan. Bekas tusukan benang mengalami pendarahan hingga mengeluarkan nanah.

Korban kemudian meminta pertanggungjawaban kepada dokter yang melakukan tindakan tersebut.

Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Menurut Mansurrowi, terlapor justru menyarankan korban memeriksakan kondisi hidungnya kepada dokter lain karena tindakan tanam benang tersebut dilakukan secara gratis.

”Saat meminta tanggung jawab, terlapor justru menjawab karena tanam benang korban dilakukan secara gratis, dia disarankan ke dokter lain,” ungkapnya.

Korban sempat berusaha mendapatkan pemeriksaan dari dokter lain. Namun, dokter yang didatangi menyarankan agar korban kembali pada dokter sebelumnya karena khawatir muncul persoalan medis di kemudian hari.