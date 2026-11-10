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Pamekasan

Dokter Kecantikan Dipolisikan, Hidung Korban Bengkok hingga Bernanah

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Penulis: Hera Marylia
SERIUS: Pelapor Mega Difia Norisma (tengah) didampingi para penasihat hukumnya usai melapor ke Polres Pamekasan pada Minggu (8/11). (MANSURROWI UNTUK JPRM)
SERIUS: Pelapor Mega Difia Norisma (tengah) didampingi para penasihat hukumnya usai melapor ke Polres Pamekasan pada Minggu (8/11). (MANSURROWI UNTUK JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Oknum dokter kecantikan berinisial ARZ dilaporkan ke polisi oleh pasiennya, Mega Difia Norisma.

Langkah hukum itu ditempuh setelah perempuan 29 tersebut mengalami komplikasi serius pasca menjalani tanam benang hidung dan cuping.

Kasus dugaan malapraktik tersebut dilaporkan ke Polres Pamekasan, Minggu (8/11). Laporan itu teregister dengan nomor perkara LP STTLP/B/542/XI/2026/SPKT/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur.

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Penasihat hukum pelapor, Mansurrowi, menyatakan, kliennya mengalami perubahan bentuk hidung sekitar dua bulan setelah tindakan.

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Pada Sabtu (3/10), hidung korban mulai terlihat bengkok. Pihaknya menduga adanya kesalahan prosedur dalam tindakan yang dilakukan oleh oknum dokter ARZ.

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Kini kondisi korban semakin mengkhawatirkan. Bekas tusukan benang mengalami pendarahan hingga mengeluarkan nanah.

Korban kemudian meminta pertanggungjawaban kepada dokter yang melakukan tindakan tersebut.

Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Menurut Mansurrowi, terlapor justru menyarankan korban memeriksakan kondisi hidungnya kepada dokter lain karena tindakan tanam benang tersebut dilakukan secara gratis.

”Saat meminta tanggung jawab, terlapor justru menjawab karena tanam benang korban dilakukan secara gratis, dia disarankan ke dokter lain,” ungkapnya.

Korban sempat berusaha mendapatkan pemeriksaan dari dokter lain. Namun, dokter yang didatangi menyarankan agar korban kembali pada dokter sebelumnya karena khawatir muncul persoalan medis di kemudian hari.

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Editor : Hera Marylia
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