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Sportainment

Cabor Angkat Besi Bangkalan Sumbang Sembilan Medali

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Penulis: Amin Bashiri
MAMBANGGAKAN: Kadispora Bangkalan berfoto dengan atlet angkat besi Nurul Aini di podium juara, Sabtu (7/11).
MAMBANGGAKAN: Kadispora Bangkalan berfoto dengan atlet angkat besi Nurul Aini di podium juara, Sabtu (7/11).

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Cabang olahraga (cabor) angkat besi Bangkalan tampil membanggakan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026.

Sebanyak sembilan medali berhasil diboyong dalam kejuaraan yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi tersebut. 

Perinciannya, dua medali emas dan tujuh perak. Sembilan medali yang diraih menjadi motivasi tersendiri bagi cabor lainnya untuk memantapkan posisi Bangkalan di papan atas klasemen sementara.

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Dua medali emas yang didapat dipersembahkan oleh lifter andalan Nurul Aini yang turun di kelas 49 kilogram putri dan Alexandro Rolando di kelas 55 kilogram putra.

Keduanya tampil memukau dan menguasai kategori snatch setelah mengungguli lawan-lawannya.

”Medali yang disumbangkan oleh cabor angkat besi merupakan capaian yang luar biasa untuk Bangkalan,” ujar Kadispora Bangkalan Moawi Arifin.

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Tidak berhenti di situ, Nurul Aini dan Alexandro juga mendominasi di nomor lainnya. Aini berhasil menyabet dua medali perak dari kategori clean and jerk serta total angkatan.

Capaian serupa dicatatkan Alexandro yang juga menyumbangkan dua medali perak pada dua kategori tersebut. 

”Sedangkan perak lainnya disumbangkan oleh lifter lain yang ikut memeras keringat di arena angkat beban,” sambnungnya.

Menurut Moawi, capaian manis itu membuktikan bahwa pembinaan atlet muda angkat besi di Bangkalan berjalan kokoh dan siap bersaing di level Jawa Timur.

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Editor : Amin Bashiri
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