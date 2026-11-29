SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak deteksi dini stunting.

Strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan kader agar pemantauan tumbuh kembang anak serta kondisi kesehatan ibu berjalan lebih optimal.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep Ellya Fardasah menyampaikan, penguatan Posyandu menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sejak dini. Sebab, pemantauan kesehatan ibu dan anak perlu dilakukan secara rutin agar potensi gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih cepat.

Advertisement ”Posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini masalah kesehatan, terutama yang berisiko menyebabkan stunting. Karena itu, kapasitas tenaga kesehatan dan kader harus terus diperkuat agar pemantauan dan pendampingan masyarakat berjalan maksimal,” katanya.

Ellya menjelaskan, pembinaan Posyandu mendukung Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan menyasar seluruh kelompok usia. Dinkes juga memperkuat 25 keterampilan dasar kader agar mampu memberikan edukasi, memantau kesehatan, dan mendeteksi risiko stunting sejak dini.

”Kami ingin kader semakin terampil dalam memberikan pelayanan dasar, melakukan pemantauan, dan menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, apabila ditemukan masalah kesehatan, penanganan dan pendampingan bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Advertisement Selain meningkatkan keterampilan kader, tenaga kesehatan didorong mengoptimalkan pembinaan melalui manajemen Posyandu, pencatatan dan pelaporan, serta kunjungan rumah (home visit). Langkah tersebut penting untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan perhatian khusus, terutama ibu hamil dan balita berisiko.