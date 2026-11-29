SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep terus memperkuat digitalisasi pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) HOMPIMPA yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT Rekam Medis.

Integrasi tersebut ditujukan untuk memudahkan pengelolaan data pasien sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan di puskesmas. Melalui sistem ini, rekam medis pasien dikelola secara elektronik dan dapat terhubung dengan ekosistem SATUSEHAT sesuai standar interoperabilitas yang berlaku.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep Ellya Fardasah mengatakan, pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Integrasi data memungkinkan tenaga medis memperoleh informasi pasien secara lebih lengkap dan terstruktur.

Advertisement Data yang dikelola mencakup rekam medis elektronik, diagnosis, tindakan medis, riwayat pemberian obat, alergi, hingga hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. ”Informasi tersebut dapat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan langkah penanganan pasien,” katanya.

Menurut Ellya, integrasi data kesehatan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus membantu tenaga medis mengambil keputusan klinis. Sistem tersebut juga mendukung kesinambungan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.

”Transformasi digital kesehatan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tenaga kesehatan melalui layanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data,” ujarnya.

Advertisement Dinkes P2KB Sumenep berkomitmen melanjutkan pengembangan sistem informasi kesehatan. Integrasi HOMPIMPA dengan SATUSEHAT diharapkan menjadi fondasi penguatan ekosistem kesehatan digital yang aman, terhubung, dan berkelanjutan.