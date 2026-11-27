SUMENEP, RadarMadura.id – Dinkes P2KB Sumenep mendorong pegawainya menerapkan pola hidup sehat dan bugar. Salah satunya, melalui senam peregangan yang dilakukan setelah apel pagi di halaman kantor setempat.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar (GEMAR). Pembiasaan itu diharapkan mendorong pegawai menjaga kebugaran tubuh di tengah rutinitas pekerjaan.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep Ellya Fardasah mengatakan, penerapan GEMAR harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurut dia, ASN perlu menjadi contoh dalam membudayakan pola hidup sehat.

Advertisement Kesadaran hidup sehat harus dimulai dari lingkungan kerja. ”Sebelum mengajak masyarakat menerapkan pola hidup aktif dan bugar, Kita mulai dulu dari jajaran pegawai,” katanya.

Ellya juga mengingatkan jajarannya agar memperhatikan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor. Kedisiplinan serta kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari penerapan budaya hidup sehat. Perubahan budaya kerja harus dimulai dari keteladanan ASN.

”Kebersihan ruang kerja, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu menjadi kebiasaan seluruh pegawai,” ucapnya.

Advertisement Melalui GEMAR, Dinkes P2KB Sumenep berharap pegawai semakin terbiasa menjalani pola hidup sehat. Kebiasaan tersebut sekaligus diharapkan menciptakan lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman.