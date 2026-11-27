SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep memperkuat pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Terutama kepada anak-anak. Yaknim dengan menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk dan program vaksinasi.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep Ellya Fardasah menyatakan, vaksinasi DBD menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menekan risiko penularan. Program tersebut menyasar anak-anak, karena berdasarkan data pasien yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, kelompok usia tersebut mendominasi kasus DBD.

”Vaksinasinya mulai dilaksanakan sejak 12 November 2026,” katanya.

Advertisement Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi. Dinkes P2KB juga menggencarkan gerakan 3M. Yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penampungan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. ”Karena itu, petugas kesehatan terus mendorong warga menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sekitar rumah,” ucapnya.

Pihaknya juga menggerakkan tenaga kesehatan (Nakes) medis di puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan. Baik wilayah daratan maupun kepulauan. Yakni, melalui upaya pemberantasan sarang nyamuk, termasuk pengasapan atau fogging di sekitar permukiman yang ditemukan kasus DBD.