SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep menekankan pentingnya pengawalan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Usulan warga tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, tetapi harus ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu diinventarisasi dan diverifikasi sebelum ditentukan skala prioritasnya. Selanjutnya, usulan tersebut harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Hasil reses jangan hanya menjadi dokumen formal. Aspirasi masyarakat harus dikawal dan ditindaklanjuti melalui proses yang jelas, mulai dari inventarisasi, verifikasi, hingga penentuan skala prioritas," katanya.

Advertisement Menurutnya, beragam aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan masih didominasi pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, pemerataan pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi perhatian.

"Oleh karena itu, kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang beragam membutuhkan kebijakan pembangunan yang proporsional agar seluruh masyarakat mendapatkan akses fasilitas dan layanan publik secara memadai," imbuhnya.

Advertisement Zainal menegaskan, rampungnya penyampaian laporan Reses I bukanlah akhir dari proses penyerapan aspirasi. Sebaliknya, hal tersebut menjadi awal bagi DPRD untuk mengawal berbagai usulan agar masuk dalam pertimbangan perencanaan pembangunan daerah.

"Kami berharap aspirasi yang sudah dihimpun dapat menjadi bahan dalam penyusunan program dan pembahasan anggaran. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas," ulasnya.

Dia berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin diperkuat dalam menindaklanjuti hasil reses. Dengan mekanisme yang terukur, aspirasi masyarakat diharapkan tidak sekadar tercatat, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan merata.