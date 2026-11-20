SUMENEP, RadarMadura.id – Mayoritas fraksi menyoroti masalah krisis air bersih dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses satu 2026 yang digelar Rabu (18/11). Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan bantuan tangki air, tetapi juga menyiapkan infrastruktur permanen untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Aspirasi Masyarakat itu dihimpun anggota DPRD Sumenep saat melaksanakan reses pada 9–16 November 2026. Dari berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, keterbatasan pasokan air bersih menjadi salah satu keluhan dominan, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan setiap musim kemarau.

Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menegaskan, persoalan krisis air membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Menurut dia, distribusi air bersih memang diperlukan dalam kondisi darurat. Namun, langkah itu tidak menyelesaikan persoalan yang berulang setiap tahun.

Advertisement ”Mayoritas fraksi menyampaikan laporan dan aspirasi masyarakat terkait krisis air bersih di sejumlah wilayah. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” katanya.

Dia mendorong pemerintah daerah menerapkan dua skema penanganan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Dalam waktu dekat, distribusi air bersih ke wilayah terdampak harus dioptimalkan.

Sementara itu, solusi jangka panjang perlu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, seperti sumur bor dan jaringan pipanisasi dari sumber air yang potensial.

Advertisement Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Kecamatan Pasongsongan, Batuputih, Bluto, dan Saronggi, serta beberapa kawasan kepulauan. Zainal menilai, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda dalam penyediaan air bersih.

”Karena itu, pemetaan daerah rawan kekeringan perlu dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar penentuan pembangunan sumur bor, jaringan pipanisasi, maupun sarana penyediaan air lainnya,” terangnya.

Zainal berharap, hasil reses tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang terukur, terutama untuk menjawab kebutuhan dasar warga.