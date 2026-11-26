BERSINERGI: Pemkab Sumenep bersama KPK saat melaksanakan rapat bersama di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (24/11).

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Salah satunya melalui rapat koordinasi yang melibatkan jajaran eksekutif dan legislatif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Selasa (24/11).

Advertisement Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), inspektur daerah, penyuluh antikorupsi, serta tim KPK yang dipimpin Nindiyah Sunardini.

Dalam sambutannya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dia meminta seluruh pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, serta aparatur sipil negara (ASN) menaati ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing.

Advertisement ”Saya minta seluruh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menaati peraturan. Tujuannya, mewujudkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan KPK Nindiyah Sunardini menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan melalui perbaikan sistem dan edukasi kepada penyelenggara negara maupun masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi KPK.

Menurut dia, praktik korupsi dapat terjadi karena adanya kepentingan yang saling berkaitan antara penyelenggara negara dan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

”Sosialisasi dan rapat pencegahan ini merupakan bagian dari strategi KPK agar penyelenggara negara tidak melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi biasanya terjadi karena kolaborasi antara penyelenggara negara dan masyarakat yang saling berkepentingan. Karena itu, harus dicegah bersama,” ujarnya.