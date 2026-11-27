SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna pengabilah sumpah/janji Pengganti Antarwaktu (PAW) masa jabatan 2024–2029. Sosok yang dilantik adalah Badrul Akhmadi resmi. Dia menggantikan Abd. Rahman yang telah tutup usia.

Badrul Akhmadi merupakan kader PDI Perjuangan yang maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024. Dia tercatat sebagai peraih suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Meliputi Kecamatan Pragaan, Ganding, dan Guluk-guluk.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan selamat atas pelantikan Badrul Akhmadi. Dia berharap anggota DPRD baru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Advertisement ”Semoga dapat mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Fauzi menyatakan, dewan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah. Karena itu, sinergi dan hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat.

Terdapat memiliki tiga fungsi utama bagi seorang wakil rakyat. Yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.