SUMENEP, RadarMadura.id – Daya tarik pariwisata Kabupaten Sumenep kian kuat.

Hingga Oktober 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di ujung timur Madura tersebut mencapai 2.181.468 orang.

Capaian itu mencakup wisata alam, bahari, religi, sejarah, budaya, hingga kegiatan dalam kalender event daerah.

Advertisement Tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan sektor pariwisata Sumenep terus berkembang.

Kekayaan alam dan budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung.

Advertisement Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep Faruk Hanafi mengapresiasi tingginya minat wisatawan.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata.

”Tingginya angka kunjungan ini menunjukkan destinasi wisata di Sumenep memiliki daya saing dan daya tarik yang kuat. Mulai dari wisata Bahari, religi, hingga wisata sejarah dan budaya yang terus menjadi magnet bagi para wisatawan,” terangnya.

Faruk menyatakan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas sektor pariwisata.

Salah satunya melalui pembenahan pelayanan dan infrastruktur pendukung di sejumlah daya tarik wisata (DTW).