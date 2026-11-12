Dua PMI Bangkalan Dideportasi, Berangkat Pakai Visa Wisata

BANGKALAN, RadarMadura.id – Dua pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bangkalan dideportasi dari Malaysia. Sebab, keduanya bekerja secara nonprosedural.

Mereka diketahui berangkat menggunakan visa wisata pada 2022. Keduanya sempat ditahan otoritas imigrasi Malaysia selama empat hingga enam bulan sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Berdasar informasi yang dihimpun JPRM, dua PMI tersebut adalah Siti Rokayyah, 33, warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya.

Advertisement Seorang lagi bernama Starla, 24, warga Dusun Karang Asem, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal.

Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyampaikan, Siti Rokayyah berangkat ke Malaysia pada Juni 2022 menggunakan visa wisata.

Advertisement Dia ditangkap petugas imigrasi saat berada di tempat kerjanya dan menjalani penahanan selama empat bulan.

Sementara itu, terang Jemmi, Starla berangkat pada 2 Juli 2022 dengan visa yang sama. Di Malaysia, dia bekerja sebagai petugas kebersihan.

Starla juga ditangkap saat berada di tempat kerjanya dan ditahan selama enam bulan.

Dia menjelaskan, keduanya tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Selasa (10/11), sekitar pukul 15.59.

Tim Disperinaker Bangkalan bersama BP3MI Jawa Timur kemudian memfasilitasi pemulangan dan menyerahkan keduanya kepada keluarga masing-masing.