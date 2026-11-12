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Bangkalan

Dua PMI Bangkalan Dideportasi, Berangkat Pakai Visa Wisata

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Penulis: Hera Marylia
DIPULANGKAN: Siti Rokayyah (dua dari kanan) bersama Starla, PMI asal Bangkalan, yang dideportasi dari Malaysia, didampingi petugas Disperinaker dan BP3MI Jatim di Bandara Juanda, Sidoarjo, Selasa (10/11). (DISPERINAKER BANGKALAN UNTUK JPRM)
DIPULANGKAN: Siti Rokayyah (dua dari kanan) bersama Starla, PMI asal Bangkalan, yang dideportasi dari Malaysia, didampingi petugas Disperinaker dan BP3MI Jatim di Bandara Juanda, Sidoarjo, Selasa (10/11). (DISPERINAKER BANGKALAN UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Dua pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bangkalan dideportasi dari Malaysia. Sebab, keduanya bekerja secara nonprosedural.

Mereka diketahui berangkat menggunakan visa wisata pada 2022. Keduanya sempat ditahan otoritas imigrasi Malaysia selama empat hingga enam bulan sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Berdasar informasi yang dihimpun JPRM, dua PMI tersebut adalah Siti Rokayyah, 33, warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya.

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Seorang lagi bernama Starla, 24, warga Dusun Karang Asem, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal.

Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyampaikan, Siti Rokayyah berangkat ke Malaysia pada Juni 2022 menggunakan visa wisata.

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Dia ditangkap petugas imigrasi saat berada di tempat kerjanya dan menjalani penahanan selama empat bulan.

Sementara itu, terang Jemmi, Starla berangkat pada 2 Juli 2022 dengan visa yang sama. Di Malaysia, dia bekerja sebagai petugas kebersihan.

Starla juga ditangkap saat berada di tempat kerjanya dan ditahan selama enam bulan.

Dia menjelaskan, keduanya tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Selasa (10/11), sekitar pukul 15.59.

Tim Disperinaker Bangkalan bersama BP3MI Jawa Timur kemudian memfasilitasi pemulangan dan menyerahkan keduanya kepada keluarga masing-masing.

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Editor : Hera Marylia
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